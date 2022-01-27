مسؤول إيراني: قواتنا البحرية أصبحت قوة حاسمة في المنطقة

أكد قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، أن البحرية الإيرانية أصبحت قوة حاسمة في المنطقة في مختلف المجالات، وتم تطويرها بأيادي النخب والعلماء الإيرانيين، وتزويدها بالتكنولوجيا لتكون حاضرة بفاعلية على الساحة الدولية.

وقال إيراني لوكالة "إرنا" حول المناورات البحرية المشتركة 2022، التي جرت يوم الخميس الماضي بمشاركة قطع بحرية وطائرات تابعة للقوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية وبشعار "معاً من أجل السلام والأمن"، إنه "في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لتعريف أحادية القطب في العالم، فإن هذه الدول المستقلة الـ 3 تعمل معاً كدول مؤثرة في جميع المجالات الجيوسياسية الإقليمية".

وأضاف أن "هذه الدول قدمت للعالم أنموذجاً يتمثل في أن تقف الدول بعضها إلى جانب بعض مع التزام الاحترام، لإرساء الأمن في العالم، وذلك لأن القوة البحرية الإيرانية اليوم تعمل على بعد ما لا يقل عن ألفي كلم على حراسة وتوفير الأمن لشريان البلاد الاقتصادي".

وذكر الأدميرال إيراني أن القوة البحرية تسعى للمشاركة في تمرينات عسكرية مشتركة كل عام لرفع راية بلادها في مختلف بحار العالم، مشدّداً على أن "الأعداء اليوم يحاولون إخراج إيران من الساحة، لكن حلمهم هذا سيُقبر معهم".

وأشار إلى أن "القوة البحرية تمكنت في ظل الاستفادة من الطاقات العلمية للنخب والعلماء وشباب البلاد من تحديث معداتها وتزويدها بتكنولوجيا اليوم، لأنه ينبغي أن تحضر بفاعلية على الساحة الدولية".

وتابع: "نسعى للاستفادة من لغة الآلة بأفضل صورة ممكنة، وأن نرفع تسليحاتنا ومعداتنا على أساس الذكاء الاصطناعي إلى درجة من القوة بحيث نكون قادرين على الرد الجاد، وفي وقته المناسب، في مواجهة تهديدات دول الاستكبار".

يذكر أن موقع “إسرائيل ديفينس" نشر بحثاً جديداً تحت اسم "تقدير استراتيجي بحري واسع لـ "إسرائيل 2021/2022"، لمعرفة قوة الذراع البحرية لإيران.

واعتبر البحث أن بناء القوة البحرية الإيرانية بهذا الشكل الذي وصلت إليه مؤخراً يعني أنها ستنطلق نحو مساحات أوسع، وهذا ما اعتبره التقرير تهديداً لمصالح الاحتلال.