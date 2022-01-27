توضيح من وزير التنمية بشأن شيكات الشؤون وتفريغات 2005

تصاعدت المطالبات المتزايدة مؤخراً بالكشف عن آخر الأخبار المتعلقة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، التي تأخرت لما يقارب العام.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، إنه: "لا موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، في ظل اشتداد الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية'.

وأضاف مجدلاني في تصريح إذاعي لصوت الوطن، أن الإيرادات لدينا لا تكفي لدفع راتب شهر واحد فقط للموظفين، وهذا الأمر يدفع نحو تأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وحول تفريغات 2005، أكد على أنه لحتى اللحظة لا توجد علوم فيما يخص توفير التأمين الصحي لهم، ولم ترد معلومات بذلك.