هيئة الأسرى: البرد القارس ينهش أجساد الأسرى داخل السجون

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس 27/1/2022، الأمم المتحدة ومؤسساتها ولجانها الانسانية، تحمل مسؤولياتها تجاه اكثر من ٤٦٠٠ أسيراً وأسيرةً داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي.

وكشفت الهيئة أن الظروف الحياتية المفروضة عليهم صعبة ومعقدة، تحديداً في ظل هذه الاجواء الباردة وتدني درجات الحرارة بشكل كبيرة، وتساقط الثلوج وهطول الامطار بغزارة.

وبينت الهيئة ان جميع الاسرى والمعتقلين يعانون من نقص في الملابس والاغطية، وعدم توفر وسائل التدفئة التي تحميهم من هذه البرد الشديد.

وأشارت الهيئة أن الفترة الماضية شهدت تعقيدات كبيرة في ادخال الملابس والاغطية للاسرى والمعتقلين، وفقاً لسياسة ممنهجة تدار بالشراكة بين كافة اجهزة ومكونات دولة الاحتلال، وهدفها النيل من عزيمتهم وصمودهم.