الدفاع المدني بغزة لفلسطين اليوم : 3 إصابات اختناقاً وانهيارات جزئية لبعض المنازل وغرق أخرى

أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، اليوم الخميس 27 يناير 2022، أن طواقم الدفاع المدني المنتشرة في القطاع، نفذت 79 مهمة إنقاذ خلال المنخفض الجوي الحالي الذي يضرب البلاد منذ عصر أمس الأربعاء.

وأوضح بصل في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن أبرز المهمات تنوعت بين تطاير ألواح معدنية "الزينكو" وخزانات المياه من أسطح المنازل، وكذلك حالات اختناق 3 مواطنين بغاز أول أكسيد الكربون نتيجة اشعال الفحم وعدم وجود تيار هوائي داخل غرف المواطنين، وحالات انزلاق لمواطنين، وسحب مركبات عالقة وانهيارات جزئية لبعض المنازل، وشفط مياه من الشوارع، مشيراً إلى أن محافظتي غزة والشمال سجلت أعلى نسبة إنقاذ.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني على جهوزية تامة للتعامل مع المنخفضات الجوية، حيث أعلنوا حالة الاستنفار القصوى منذ يوم أمس حتى اللحظة، مشدداً على أنهم لن يدخروا جهداً في سبيل انقاذ المواطنين.

وأمس الأربعاء، قدّم الرائد محمود بصل، الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، سلسلة من النصائح الهامة للتعامل مع صول المنخفض الجوي لقطاع غزة.

ونصح بصل، المواطنين بضرورة الانتباه الجيد عند استخدام مدافئ الكهرباء والفحم والغاز، خلال المنخفض الجوي المتوقع غداً ويشمل قطاع غزة.

وقال: "عند استخدام مدافئ الغاز والفحم، يجب أن يكون هناك تيار من الهواء داخل غرفة التدفئة لتجنب حدوث أي اختناق"، مناشداً المواطنين بعدم ترك الفحم داخل الغرف عند النوم، ويجب إخراجه من المكان وإبعاده عن متناول الأطفال حتى لا يحدث حريق.

وأوضح بصل، أنه لم يتم تسحل أي حالات اختناق في المنخفض الجوي الأخير، ولكن تم تسجيل حالات تطاير للألواح المعدنية نتيجة شدة الرياح، مجدداً مناشدته للمواطنين بضرورة تثبيت الألواح المعدنية المتواجدة على أسطح المنازل وملئ خزانات المياه حتى لا تتطاير وتسبب إصابات.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس 27 يناير 2022، أن يستمر المنخفض الجوية وأن يكون انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، وتسقط -بمشيئة الله- زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكونثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة ويطرأ انخفاض غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر وخلال ساعات الظهيرة سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

كما توقعت أن هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق وتسقط -بمشيئة الله- زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.