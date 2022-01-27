سعر الذهب اليوم في فلسطين

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 27/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية مع انخفاض للدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 185.54 شيكل $58.39

سعر الذهب عيار 22 170.08 شيكل $53.52

اسعار الذهب عيار 21 162.36 شيكل $51.09

اسعار الذهب عيار 18 139.16 شيكل $43.79

سعر الذهب عيار 14 108.23 شيكل $34.06

سعر الذهب عيار 12 92.77 شيكل $29.19

اسعار أوقية الذهب 5,770 شيكل $1,816

اسعار جنيه الذهب 1,299 شيكل $408.73

اسعار كيلو الذهب 185,544 شيكل $58,389

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 يناير 185.94 162.70 139.46 108.47 92.97

25 يناير 189.21 165.56 141.91 110.37 94.61

24 يناير 188.42 164.88 141.32 109.91 94.21

23 يناير 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75

22 يناير 186.00 162.75 139.50 108.50 93.00

21 يناير 185.04 161.91 138.78 107.94 92.52

20 يناير 184.83 161.73 138.62 107.82 92.41

19 يناير 186.04 162.79 139.53 108.52 93.02

18 يناير 182.77 159.93 137.08 106.62 91.38

17 يناير 182.02 159.27 136.52 106.18 91.01