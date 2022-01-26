الشرطة تناشد المواطنين بعدم التحرك بمركباتهم في محافظات الضفة

ناشدت الشرطة الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، المواطنين بعدم التحرك بمركباتهم، في ظل تساقط الثلوج تجنبًا لانزلاق المركبات وخوفًا من أن تعلق في الطرقات.

ويتواصل هطول الثلوج، منذ ساعات مساء اليوم الأربعاء، في عدة محافظات من بينها رام الله والبيرة، وبيت لحم والخليل ونابلس.

وأعلنت الشرطة إغلاق عدة طرق بفعل تراكم الثلوج، إذ تواصل طواقم وزارة الأشغال العامة، والدفاع المدني والبلديات عملها على فتح الطرقات، والتعامل مع الحالات الطارئة.

وتوقع الراصد الجوي قصي الحلايقة، اليوم الأربعاء، أن تكتسي معظم المحافظات الجبلية بحلة بيضاء ناصعة صباحاً فوق 700 متر.

وقال الحلايقة، إن تساقط الثلوج يستمر مساء اليوم، بحدة متوسطة، وكثيفة فوق العديد من المرتفعات، والتراكمات حاضرة بشكل رئيسٍ فوق 800 م.

وأضاف، أن مستوى تساقط الثلوج يتدنى إلى 700 م لتشمل المناطق التي لم تصلها بشكل متراكم، وتسقط زخات حتى ارتفاعات 600 م.

كما توقع الحلايقة، أن يستمر تساقط الثلوج فجراً وصباحاً على 700 م حتى 07:00-08:00 ص، ثم تسقط فوق 800-900 م حتى ساعات الصباح المتأخرة، مشيراً إلى أن فرصة الزخات الثلجية تبقى حتى الظهر في القمم الأكثر ارتفاعاً.