الاحتلال يقرر رفع الإسمنت الأبيض عن نظام الـ GRM

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الفلسطينيين بقرار رفع الإسمنت الأبيض عن نظام الـ GRM المعمول به حاليا، وإدخاله بشكل طبيعي عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع: "أبلغنا الجانب الإسرائيلي بقرار رفع الإسمنت الأبيض عن نظام GRM، وإدخاله بشكل طبيعي لقطاع غزة ليصبح عبر التنسيق العادي اليومي".

وبرنامج الـ "GRM" وضعته الأمم المتحدة، بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة إدخال مواد الإعمار إلى القطاع، وهو ما رفضه جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع.