معروف: طواقمنا متواجدة في الميدان للتعامل مع المنخفض الميدان

أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، بأن الطواقم الحكومية المختلفة تتعامل مع الحالة الجوية الراهنة وفق خطط الطوارئ المعدة سلفا، مشيرا إلى أنها تتواجد في الميدان مع رفع درجة الجهوزية للتعامل مع أيَّ تداعيات للأمطار الغزيرة، والرياح الشديدة السائدة.

ودعا معروف في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، للاستماع والالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة للتعامل مع المنخفض، وعدم التردد في التواصل على أرقام الطوارئ حال الحاجة.

وأشار إلى أنه يتم متابعة أداء الطواقم الميدانية وتواصلها اللحظي مع لجنة طوارئ الشتاء، وتوجيهاتها لتوفير الاحتياجات العاجلة لعمل الطواقم الميدانية والبلديات، مشيدًا باستجابتهم السريعة وتعاملهم مع مئات الاتصالات التي تم استقبالها عبر مختلف الجهات الحكومية منذ بداية المنخفض.

ووجه معروف التحية، لكل المبادرات والجهات التي تشارك في هذه الأثناء وتقف جنبًا إلى جنب مع الطواقم الميدانية الحكومية في سبيل تخفيف الآثار السلبية؛ نتيجة الحالة الجوية.

وأهاب بالمواطنين لمساعدة فرق الطوارئ وإفساح المجال لهم للقيام بواجبهم، وعدم التجمهر في أماكن عملهم.