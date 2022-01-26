ليس بالبنوك الخارجية.. أين يودع الرئيس الروسي أمواله؟

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن البيت الأبيض الأمريكي لا يمكن أن يحقق أهدافه من خلال فرض عقوباته على روسيا وقادتها.

وقال بيسكوف، في الإشارة إلى تهديد البيت الأبيض بالحجز على أموال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المودعة لدى المصارف، إن الذين يخططون لفرض عقوبات من هذا النوع لن يتمكنوا من تنفيذ تهديدهم لعدم وجود أموال بوتين في الخارج.

وأشار إلى أن مرتبات الرئيس بوتين تصرف عبر بنك روسيا. ولا يستطيع الغرب أن يفعل شيئا ضد هذا البنك على الرغم من إدراجه على قائمة الخاضعين للعقوبة منذ عام 2014.

أما بالنسبة للمصارف الأجنبية، فإن الدولة الروسية تحظر على قادتها وكبار موظفيها إيداع الأموال فيها.