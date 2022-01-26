النفط يسجل أعلى سعر في 7 سنوات

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ليقترب خام برنت من 90 دولارا للبرميل، رغم كل ما رددته أمريكا والصين عن استخدام مخزون استراتيجي لكبح الأسعار.

واستفادت أسعار النفط من التوتر المتزايد في شرق أوروبا وتنامي المخاوف من نقص المعروض في حين جنى المستثمرون الأرباح قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبيانات مخزونات النفط الأمريكية.

أعلى سعر في 7 سنوات

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من شح الإمدادات جراء التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

أسعار النفط اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.1 % إلى 88.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بعدما قفزت 2.2 % في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.1 % إلى 85.48 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.8 % أمس الثلاثاء.