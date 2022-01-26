سلطة الطاقة تُعلن عن انتهاء مشكلة الكهرباء في 4 قرى غرب الخليل

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الأربعاء، عن انتهاء مشكلة النقص الكهربائي في قرى ترقوميا، بيت اولا، نوبا وخاراس غرب محافظة الخلي جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت سلطة الطاقة في بيان صدر عنها: "إن هذه الخطوة تمت بإشراف مباشر وضمن العديد من الجولات الميدانية التي قام بها رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم خلال الأيام الماضية لحل مشكلة النقص الكهربائي في تلك القرى والتي تتغذى من الشركة القطرية".

وأوضح البيان، أن هذه المناطق عانت سابقًا من انقطاعات متتالية نتيجة زيادة الأحمال على الخط المغذي الرئيسي لتلك القرى.

وأشار إلى أن سلطة الطاقة نقلت أحمال بلدة ترقوميا إلى محطة بيت اولا التي أنشأتها من أجل تزويد تلك المناطق الفلسطينية بمقدار 7 ميجا واط، الأمر الذي له أثر إيجابي على عدم تكرار تلك الانقطاعات، خاصة في ظل الأجواء الشديدة البرودة التي تعاني منها جميع محافظات الوطن.

وأكد البيان، أن سلطة الطاقة تعمل على استكمال برنامجها في هذا الخصوص لتخفيف المعاناة عن باقي القرى والبلدات الفلسطينية على غرار ما قامت به سابقًا في مدينة نابلس.