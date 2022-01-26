موعد استئناف المفاوضات بين "إسرائيل" ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية

أعلنت ما تسمى بـ"وزارة الطاقة الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، عن موعد استئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت "الطاقة الإسرائيلية"، بأن المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ستستأنف الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أن المبعوث الأمريكي "آموس هوكشتاين"، سيجتمع الأسبوع المقبل مع الجانبين في إطار جهود تسوية النزاع.

يُشار إلى أن المحادثات توقفت في 4 مايو الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

واعتبر لبنان التفاوض على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، أنها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة.

وطالبت الحكومة اللبنانية، بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.