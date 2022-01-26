منتخب البرازيل يصدم ريال مدريد

رفض منتخب البرازيل بشكل رسمي، طلب ريال مدريد بعودة لاعبيه الأربعة الذين يتواجدون حاليًا مع منتخب السامبا، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، قبل الموعد الفعلي.



وتقدم ريال مدريد بطلب للاتحاد البرازيلي، للسماح للرباعي كاسيميرو وفينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريجو جوس، بالعودة بعد المباراة الأولى أمام الإكوادور وعدم الانتظار للمباراة الثانية أمام باراجواي، خاصة وأن الفريق قد ضمن تأهله للمونديال.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد كان يريد عودة لاعبيه مبكرًا، استعدادًا لمباراة أتلتيك بيلباو في كأس إسبانيا يوم 3 من الشهر المقبل.



وقال جونينيو باوليستا منسق منتخب البرازيل، ردًا على طلب ريال مدريد: "لن نمسح برحيل أي لاعب قبل نهاية فترة التوقف الدولية".



وأضاف: "جميع اللاعبين سيلتزمون بمعسكر المنتخب حتى يوم 2 فبراير/ شباط، وهو موعد المباراة الثانية أمام باراجواي".



ويستعد ريال مدريد لملاقاة أتلتيك بيلباو، يوم 3 فبراير/ شباط المقبل، وبالتالي سيكون من الصعب عليهم خوض مباراتين في يومين متتاليين.



وبسؤاله عن مشاركة لاعبي ريال مدريد أمام باراجواي من عدمها، قال: "هذا يعتمد على ما سيحدث في المباراة الأولى أمام الإكوادور، ولكن الأكيد هو بقاء جميع اللاعبين معنا حتي نهاية المعسكر".



وأوضح: "نتفهم وضع ريال مدريد جيدًا، ولكن ليس من المنطقي أن يتم استدعاء لاعبين للمنتخب ثم إطلاق سراحهم، فهناك قرارات داخل المنتخب لابد من تنفيذها".



وتابع: "تجمعنا علاقات جيدة جدًا مع جميع الأندية، وبالفعل قام المدير الفني تيتي بشرح الوضع لأنشيلوتي، وتفهم موقفنا وليست هناك أي مشاكل".



وعن رأيه في أداء فينيسيوس، قال: "لقد تحسن كثيرًا، ويتطور يومًا عن الآخر، ونتمنى أن يستمر على هذا النهج".



وعن مدى إمكانية مشاركة نيمار وفينيسيوس معًا، قال: "يمكن أن يلعب الاثنان معًا، لقد أظهر فينيسيوس كفاءته في ريال مدريد، وبدأ في إظهارها مع المنتخب، نفس الأمر بالنسبة لكوتينيو أو باكيتا، يمكنهم أيضًا اللعب معًا".