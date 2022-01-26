مخطط "إسرائيلي" جديد لإخلاء الخان الأحمر

قالت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء 26/1/2022، أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" وضعت مُخططاً جديداً لإخلاء قرية خان الأحمر الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهاليها، وتعتزم تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبحسب التقرير الذي أوردته القناة 12 العبرية في نشرتها المسائية، فإن المقترح يقضي بإخلاء خان الأحمر وإعادة بناء القرية لاحقا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية، ونقل سكانها إلية.

ولفت التقرير إلى أن المقترح الجديد تم بحثه في مداولات أجهزة الاحتلال الامنية وفيما يسمى مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، نفتالي بينيت.

وأوضح التقرير أن المخطط الجديد يأتي قبيل الجلسة المقررة في محكمة الاحتلال العليا، في السادس من آذار/ مارس المقبل، للنظر في طلب حكومة الاحتلال، تأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية خان الأحمر.

وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأراضي المقام عليها التجمع البدوي في الخان الأحمر "أراضي دولة"، وتدعي أنه "بني دون ترخيص".

ووفقا للتقرير، فإن حكومة الاحتلال تعتزم إقامة قرية جديدة لأهالي خان الأحمر، على بعد 300 متر من موقعها الحالي، على "أراضي دولة منظمة"، وذلك بهدف التعامل مع الالتماس الذي تنظر به عليا الاحتلال في هذا الشأن.

وذكر أن وزراء حكومة الاحتلال سيصوتون في جلسة لاحقة تعقد للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، على المخطط الجديد لإخلاء خان الأحمر وتهجير سكانه.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد استجابت، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى طلب حكومة الاحتلال بتأجيل إخلاء القرية الفلسطينية لمدةستة أشهر إضافية.

وجاء قرار المحكمة إثر توصية "الشاباك" بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي، وفي ظل الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال في هذا الشأن.