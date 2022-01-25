نصائح مهمة لقيادة سيارتك في الثلج ..!

تقترب فلسطين هذه الأيام من سقوط ثلوج على مناطق كثيرة، لذا نقدم لكم نصائح مهمة كي تستطيع التحكم والسيطرة في القيادة خلال الثلج، حيث يضطر كثيرون للذهاب للعمل خلال الثلج.

نصائح لقيادة آمنة في الثلج

يُعتبر التنقل باستخدام المركبات عند تساقط الثلوج من الأمور الصعبة التي تواجه الكثير ، لا داعي للقيادة بسرعة نصائح لقيادة آمنة في الثلج والجليد، ومن الضروري تقليل السرعة بحيث تكون مقاومة الإطار وسرعة تأثيره عند الدوران أقل.

ويزداد خطر وقوع الحوادث في فصل الشتاء وخصوصًا أثناء تساقط الثلوج ولهذا تجنّب القيادة على الثلج إن لم تكن مضطرًا.

7 نصائح لقيادة آمنة في الثلج

القيادة ببطء يتناسب مع ظروف الطريق، فلا داعي للقيادة بشكل سريع أو اختيار السرعات العالية أثناء القيادة في الثلج وخاصة على الطرق السريعة، وينصح بعدم تجاوز السيارات الأخرى بسرعة لأنه ممكن أن يعرض حياة جميع الأشخاص للخطر ويمنع من قدرتهم على السيطرة والإنتباه.

من الضروري تخفيف السرعة إلى أقصى حد عند المنعطفات في الحالات الثلجية، بحيث يكون جر اللإطارات وسرعتها المندفعة أقل بكثير عند الزوايا، و يجب القيادة بسرعة أقل من الحد الأقصى للسرعة الفعلية للحصول على قيادة آمنة.

مراقبة الطريق طوال الوقت لإنعدام رؤية بعض الطرق الزلقة التي قد تؤدي إلى تصادم المركبات وتفاقم الحوادث.

الإنتباه لبعض اللافتات التحذيرية التي يتم وضعها في مناطق الإنجرافات العميقة واتباع أي لافتة تشير إلى تحويل الطريق لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على حياتهم.

من الصعب التوقف بشكل آمن في الأجواء الثلجية لأنها تؤدي الأجواء الثلحية إلى انزلاقات في المركبات في حالة الوقوف المفاجئ لذلك يجب أخذ الوقت الكافي في التوقف حتى يقلل من الحوادث غير المتوقعة.

استخدام المكابح بعنف في الحالات الثلجية يؤدي إلى تعرض المركبات للوقوع في الحفر الثلجية أو الانولاق فينصح بالضغط بشكل لطيف وبرفق على المكابح للتأكد من أن الإطارات لديها الوقت الكافي للتوقف من دون انزلاق.

استخدام أضواء السيارات في القيادة وخاصة ألوان السيارات الفاتحة كالبيضاء و الرمادي مما يجعل القيادة أكثر آماناً ويساعد على تمييز وجود اللآخرين.

نصائح لمنع انزلاق السيارة في الشتاء

يبحث الكثير عن نصائح لقيادة آمنة في الثلج يجب أن يكون سائق السيارة على وعى كاف بالشروط والاحتياطات التي يجب أخذها في الاعتبار عند القيادة

في حالة تراكم الثلوج، يجب وضع سلسلة حول الإطار لزيادة الاحتكاك ومنع السيارة من الانزلاق أو التعثر في الجليد، وهذه إحدى أهم التقنيات لمنع انزلاق السيارة في الشتاء.

من الضروري منع مستوى الوقود من الانخفاض الشديد، والانتظار حتى اللحظة الأخيرة للتزود بالوقود لأن القيادة على الطريق في الشتاء ستعرض السيارة للعديد من الحوادث.

يجب أن تمتلك السيارة الطاقة اللازمة للتعامل معها أي حوادث مثل الانزلاق على الطريق.

أخطاء للسائقين أثناء القيادة على الثلج

تجنب تغيير مسار سيارتك في أوقات الثلج إذا لم تكن مضطرًا وإذا اضطررت لتغيير المسار افعل بذلك ببطء وحذر.

عندما تقود السيارة يجب عليك أن تجلس بانتصاب لتتمكن من الرؤية بوضوح لتتجنب المطبات والعقبات التي قد تواجهك على الطريق أو للانتباه مبكرًا إلى الحوادث التي قد تحدث أمامك.

استخدام التحكم بالسرعة ميزة جيدة وملائمة للطرق الجافة وليس للطرق الملساء المغطاة بالثلوج، ويفضل ألا تستخدم هذه الميزة في فصل الشتاء لأن السرعة البطيئة ضرورية لسلامتك.

عليك أن تخرج من السيارة وتزيل الثلوج المتراكمة حول العجلات الأمامية

عليك أن تستخدم قوة دفع السيارة لسلامتك وأن تختار الوقت المناسب لإيقاف السيارة إذ عليك تجنب الكبح وزيادة قوة الدفع قبل الدوران، ولا تتوقف في منتصف الطريق المنحدر لأن ذلك قد يؤدي إلى انزلاق السيارة إلى الأسفل.