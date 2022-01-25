وقفة إسناد للأسير ناصر أبو حميد في جنين

طالبت فعاليات جنين ومخيمها، مساء اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد للأسير أبو حميد والأسرى المرضى والحركة الأسيرة، خلال الاعتصام المتواصل داخل خيمة الإسناد وسط جنين.

وشارك في الوقفة ممثلون عن فعاليات جنين، وفصائل العمل الوطني والإسلامي وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم وذوو الأسرى وأسرى محررون.

وحمّل المشاركون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد المصاب بالسرطان، والذي يعاني من وضع صحي متردٍ وخطير ويعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي، وحياة كافة الأسرى المرضى، مناشدين الجهات ذات الاختصاص التدخل للإفراج عن الأسير أبو حميد والعمل على إنقاذ حياته.

كما طالبوا كافة المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء التي تحتجزها داخل الثلاجات وفي مقابر الأرقام.

وأكدوا أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى في التصدي للاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا، وإمعانه في تعذيب الأسرى ومعاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم.