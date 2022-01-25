تبحث الكثير من الأمهات عن أسهل طريقة لعمل العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2022- 1443هـ، حيث تود الأمهات وربات البيوت عمل حلويات لأسرتهم من المنزل بصنع أيديهم، ويبحثون دائما عن حلويات بطرق سهلة وسريعة التحضير، كما أن هناك العديد من يحب عمل الحلويات بتكلفة بسيطة للأولاد ومكونات موجودة طول الوقت في البيت، ومن أسهل هذه الطرق طريقة عمل عجينة لقمة القاضي في البيت لذا ينقل لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسهل طريقة لعمل العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2022- 1443هـ

طريقة عمل عجينة لقمة القاضي

لقمة القاضي نوع من أنواع الحلوي المنتشرة جدا، كما يسميها البعض ( العوامة) كما أنها بسيطة وسريعة التحضير، ويمكن عملها بمنتهي السهولة في المنزل، كما أن طعمها لذيذ في كل وقت، وتتميز المكونات التي تستخدمها في عملها بالبساطة الشديدة ومتواجدة في المنزل أغلب الوقت، وبتكاليف بسيطة للغاية، كما أنه يمكن عنلها علي شكل كرات صغيرة ومنهم من يقوم بعملها مطولة، وسنعرض لكم طريقة عمل عجينة لقمة القاضي بطريقة مبسطة.

أسهل طريقة لعمل العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان

مكونات عجينة لقمة القاضي

كوبان من الدقيق.

ملعقتان كبيرة من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

ماء.

زيت.

طريقة تحضير عجينة لقمة القاضي

نضع في أناء غويط جميع المكونات ونضع عليها الماء يكون دافئ، ونعجن المقادير جيدا حتي تتماسك العجينة، ونتركنا تختمر لمدة ساعة، وبعد أن تختمر، نقسمها قطع صغيرة ونشكلها علي هيئة كرات صغيرة، ونضعها في الزيت، وعندما تتحمر نخرجها من الزيت ونضع باقي الكمية في الزيت ونخرجها.