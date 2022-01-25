حمدونة: خطورة كبيرة على حياة الأسرى بعد تفشي كورونا بالسجون

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك خطورة كبيرة على حياة الأسرى نتيجة انتشار فيروس كورونا بشكل كبير داخل سجون الاحتلال، في ظل معاناة بعض الأسرى من السكري والربو، مشيرا إلى إصابة 100 أسير دفعة واحدة، والاحتلال لم يقدم شيء لهم.

وقال حمدونة في تصريحات لإذاعة "القدس": "إن المطلوب حاليا التحرك على كل المستويات من أجل الضغط على الاحتلال لتوفير الاحتياجات والرعاية الطبية اللازمة للأسرى".

وبيّن، أن الاحتلال لم يستجب لطلب منظمة العفو الدولية لمواجهة جائحة كورونا، وإطلاق سراح الأسرى للتقليل من إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف: "أن الاستهتار الطبي وانتشار فيروس كورونا والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري كلها قضايا يمارسها الاحتلال بشكل متعمد ضد الأسرى من أجل الانتقام منهم".

وحتى أمس الإثنين 24 يناير 2022، بلغ عدد الأسرى المصابين بفايروس كورونا في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، (433) منذ بداية الجائحة، في قفزه كبيرة للإصابات سجلت خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن قوات الاحتلال تمارس سياسية الإهمال الطبي تجاه الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وتتعمد بكل الطرق، والوسائل نقل عدوى فايروس كورونا لداخل السجون؛ لزيادة معاناة الأسرى، ضمن سياساته العنصرية، والمرفوضة دولياً.