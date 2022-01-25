تفاصيل هامة حول المنخفض الجوي: ثلوج في الضفة وسيول في قطاع غزة

مع الاستعداد للمنخفض الجوي القطبي المقبل على فلسطين خلال الأيام المقبلة، تبدأ غداً الأربعاء 26/1/2022، تتصاعد التحذيرات من خطورة المنخفض وتبعاته، خاصةً مع التوقعات بأمطار رعدية غزيرة والثلوج وزخات البَرد المتوقعة.

وقطاع غزة تحديداً، يتوقع الراصد الجوي حدوث سيول شمال ووسط قطاع غـزة ليلة الأربعاء - الخميس بسبب الامطار الرعدية الغزيرة وزخات البَرد المتوقعة.

وأوضح الراصد الجوي ليث العلامي، تفاصيل المنخفض الجوي القطبي القادم الذي يضرب فلسطين الأيام المقبلة.

ووفقاً للراصد العلامي، يبدأ تأثير المنخفض الجوي خلال النصف الأول من نهار الأربعاء ( من ساعات الفجر وحتى ساعات الظهيرة) على شكل هطول للأمطار في شمال فلسطين المٌحتلة والسواحل الشمالية والوسطى ، وأجزاء من شمال الضفة ، تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات البَرد وحدوث العواصف الرعدية.

مع ساعات بعد الظهر /العصر ودخول ساعات المساء الأولى (فترة المغرب) تعبر البلاد جبهة هوائية فعّالة تعمل على إنتشار مُتسارع لهطول الأمطار فوق غالبية محافظات البلاد وتشمل مختلف مناطق الضفة الغربية وأجزاء واسعة من قطاع غزة (خاصة شمال ووسط القطاع) ، تكون هذه الأمطار غزيرة بين الحين والآخر ومُرفقة بالرعد وزخات البَرد.

▪️ في نفس هذه الفترة (ساعات العصر والمساء الأولى) تبدأ الثلوج بالتساقط فوق المرتفعات الجبلية العالية للبلاد على شكل زخات ، وربما تُحدث بعض التراكمات في بعض هذه القمم .

ومع مرور ساعات المساء وبالاتجاه أكثر نحو ساعات الليل تتساقط وتتراكم الثلوج فوق الجبال التي تزيد عن 700 متر عن مستوى سطح البحر وتشمل بذلك مُعظم جبال الجليل الأعلى المحتل ، ومرتفعات نابلس ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل، ولا يستبعد أن يتدنى مستوى تساقط الثلوج للمرتفعات الأقل من ذلك مع ساعات الليل المُتأخرة.

ووفقاً للحلايقة، فمع منتصف ليلة الأربعاء/الخميس وخلال فجر الخميس وحتى ساعات الصباح منه ، تكون غالبية هذه المرتفعات (المذكورة سابقاً) قد اكتست بالثلوج ، بسماكات متفاوتة ، تكون أكثرها في المرتفعات التي تزيد عن 800/900 متر عن سطح البحر ، بحيث ستتراوح التراكمات ما بين 15-40 سم ، وأقل من ذلك في الجبال تحت الـ800 متر.

بالإتجاه نحو ظهر يوم الخميس ، يضعف الهواء القطبي ويبدأ بالإنحسار (لكن) يستمر تدفق تيارات غربية رطبة عبر البحر المتوسط ، وبالتالي تتحول الهطولات الثلجية في المرتفعات الجبلية الى أمطار.

ويوم الخميس هو يوم بارد بشكل لافت وماطر بين الحين والآخر وعلى فترات في معظم محافظات البلاد من شمال فلسطين مروراً بشمال ووسط وجنوب الضفة والسواحل الشمالية والوسطى والجنوبية (بما فيها مختلف اجزاء قطاع غزة) وحتى شمال النقب.

▪️ توقعات باستمرار تأثير المنخفض وهطول الأمطار خلال يوم الجمعة.

عبد القادر صافي المختص بالأرصاد الجوي، أوضح أن الأمطار ستبدأ بالتساقط اعتباراً من ساعات فجر، وصباح يوم غد الأربعاء على المناطق الشمالية من فلسطين.

ومع ساعات الظهيرة والعصر تبدأ الأمطار بالتساقط فوق المناطق الوسطى وقطاع غزة وبعض المناطق الجنوبية، فيما تشتد مساءً وتشمل معظم المناطق.

أما طبيعة الأمطار، فتوقع صافي، أن تكون متفاوتة الغزارة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات برد كثيفة ورياح قوية إلى هبات عاصفة .

وحذر صافي من أن المناطق الساحلية بما فيها مناطق قطاع غزة من تشكل السيول وفيضانات عارمة وهذا يستوجب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

كما حذر من سرعة الرياح والتي من المتوقع أن تصبح هباتها عاصفة خصوصا مع ساعات مساء وليل الأربعاء على الخميس حيث من المتوقع أن تتجاوز بعض هباتها ال٩٠ كيلو متر في الساعة لذا يرجى تثبيت ما هو قابل للتطاير.

فيما حذر من تدنى الرؤية الأفقية للأخوة السائقين، والصواعق الرعدية، ومن التزحلق على الطرقات بسبب التساقط الكثيف للبرد، وقمم الجبال العالية والمتوسطة من تراكمات الثلوج فيها سيعيق مظاهر الحياة فيها.