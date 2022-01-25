صادم: المحررة طقاطقة تكشف ماذا فعل جنود الاحتلال بمنزلها..!

أكدت الأسيرة المحررة أمل طقاطقة، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بالكلاب البوليسية اقتحمت منزلها في بلدة بيت فجار في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وفتشته بشكل همجي.

وأفادت طقاطقة في حوار لإذاعة "الأسرى"، بأن قوات الاحتلال أقدمت على تكسير أثاث المنزل ومحتوياته بشكل همجي خلال عملية الاقتحام، والاعتداء عليهم بالضرب.

وقالت: "المجندات اقتادوني إلى إحدى الغرف بالمنزل وفتشوني تفتيش كامل بطريقة همجية وقاسية، كما وتم جمع أهلي بغرفة اخرى والتحقيق معهم".

وأضافت: "تم اقتيادي بعد ذلك إلى الشارع وبدأوا يسألونني، وأظهروا لي بعض الصور وأنا في الوقفات الإسنادية للأسرى".

وتابعت: "قال لي الجنود، إذا سبع سنوات من الاعتقال ما ابعدتك عن عملك لدينا الاستعداد لإعادة اعتقالك مرة أخرى".

وزادت بالقول: "اتهمونا بأننا نحرض على الاحتلال وأننا مخربون ونحن لسنا كذلك، نحن نحلم بالحرية والكرامة وهم المخربون".

وأشارت إلى أن ما زاد من همجية التفتيش، أنهم كانوا يبحثون عن أعلام لفلسطين ولحركة الجهاد الإسلامي وفشلوا في ايجاد أي شيء.

وختمت حديثها بالقول: "الرسالة التي وصلت إلى جنود الاحتلال أنه مهما فعلوا واقتحموا وداهموا منازلنا لن يثنينا ذلك عن مواصلة رسالتنا وهو إلا زوال".