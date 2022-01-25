الكستناء والعوامة والشعيرية... مؤونة الفلسطينيين في الشتاء

لم يمنع البرد القارص الشاب عبد اللطيف عودة من الخروج من بيته، متوجها إلى البقالة القريبة من مكان سكنه، لشراء الكستناء، ووضعها على موقد النار الذي يشعله طيلة أيام فصل الشتاء، وتناولها رفقة أفراد أسرته، لأنها من الطقوس المهمة في ليالي الشتاء الباردة بالنسبة للغزيين.

لا تحلو سهرات الغزيين الليلية في فصل الشتاء، إلا بتناول العديد من الأكلات الفلسطينية، أبرزها الشعيرية والعوامة والكستناء، فهذه تعد طقوسا لا غنى عنها بالنسبة لهم، إذ لا يخلو بيت فلسطيني من موقد النار الذي يجمع أفراد العائلة حوله، مستمتعين بصوت الأمطار، وبلذة أطعم الأكلات الشتوية.

الشاب عبد اللطيف يقول: أن موسم الشتاء لا يحلو إلا بتجمع أفراد أسرتي حول موقد النار، ووضع الكستناء على الشباك لشويها وتناولها، فأبنائي يطلبون مني شرائها باستمرار".

وأضاف لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية: "أن هناك العديد من الأطعمة التي لا غنى عنها في الشتاء، مثل الشعيرية والكستناء وصناعة العوامة، فزوجتي دائما تصنع هذه الحلويات في المنزل أثناء المنخفضات الجوية، كذلك نحب طبخات العدس والمحاشي".

أما الشاب حسن وجيه من حي الزيتون وسط مدينة غزة، فيفضل تناول الشعيرية عن الكستناء في فصل الشتاء، فطفله البالغ من العمر 10 سنوات يفضل تناولها عن الكثير من الأطعمة المحلاة، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية تعمل على تدفئة أجسادهم من برد الشتاء.

وأشار الشاب حسن لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى أن سعر الشعيرية يتناسب مع وضعه المادي الصعب، فهو يشتري كيلو بـ 5 شواكل ويعده في منزله على مرات عدة، كون عائلته مكونة من 3 أفراد فقط.

ولفت إلى أن والدته تصنع العوامة في منزلهم بشكل شبه يومي، فهي سهلة التحضير، ومكوناتها ليست مكلفة، لكنهم يفضلون تناولها عن الكستناء وغيرها من الحلويات".

وأضاف: "لا نشتر الكستناء سواء مرتين في فصل الشتاء، لكننا نستمتع بتناول الشعيرية وصناعة العوامة في منزلنا".

من جهته، أكد صاحب إحدى البقالات في حي الزيتون تامر سمير، أن الطلب يزداد كثيرا على شراء الشعيرية والكستناء، فهو يبيع كميات كبيرة في الشتاء، وخاصة مع حلول المنخفضات الجوية.

ولفت تامر لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى أن سعر كيلو الشعيرية والكستناء في متناول الجميع، فكيلو الأولى 5 شواكل، الثانية 8- 10 شواكل حسب جودتها.

وقال: "نبيع نحو 10 كيلو شعيرية يوميا للمواطنين، وما يقارب من 15 كيلو كستناء، كونهما منتجات يكثر الطلب عليها في الشتاء وأيامه الممطرة الباردة".

وتتأثر فلسطين، يوم غدٍ الأربعاء بمنخفض جوي جديد سريع يتزامن مع رياح قطبية شديدة البرودة ستتدفق نحو البلاد _بمشيئة الله تعالى_، وذلك اعتباراً من ساعات الفجر الأولى وتتهيأ الفرصة لزخات من الأمطار في معظم المناطق الشمالية، والوسطى من البلاد، وقد تصحب بعواصف رعدية، وزخات غزيرة من البرد في بعض الأحيان نتيجة حالة التبريد الشديد.