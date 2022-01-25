الكشف عن الطعام الذي تكرهه ملكة بريطانيا!

كشف رئيس طهاة ملكي سابق عن طعام تكرهه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مؤكدا أنها قررت منع تناوله في القصر الملكي.

ونقلت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، عن دارين ماكغرادي، الذي عمل لدى الملكة والأميرة الراحلة ديانا كرئيس طهاة لفترة طويلة، قوله إن الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاما، أمرت بإزالة الثوم من قائمة الطعام في جميع القصور الملكية التي تقيم فيها.

وأضاف: "لم يكن لدى الملكة ثوم في قائمة الطعام أبدًا؛ لأنها تكره رائحته وطعمه".

وكشف ماكغرادي أيضا أن هناك طعاما آخر تفضل الملكة تجنبه، وهو البصل، قائلا: "لم يكن بإمكاننا أبدا تقديم أي شيء مع الثوم أو الكثير من البصل".

وأضاف: "كما أنه لم يكن مسموحا لنا تقديم لحوم نادرة أو قليلة الطهي؛ لأنها كانت تحب اللحم مطهوا جيدا دائما.. كانت الملكة متشددة في هذا الشأن". وقال: "بالمورال هو المكان الذي يرخي أفراد العائلة الملكية شعرهم.. جميعهم يحب الاسترخاء والاستمتاع في تلك القلعة.. يمكن أن تراهم مسترخين وسعداء طوال الوقت".

ولفتت الصحيفة إلى أن الشيف الملكي ليس وحده الذي كشف هذا السر، إذ إن كاميلا باركر، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، قالت قبل فترة إن الملكة ليست من محبي الثوم.

كما كشف ماكغرادي سرا آخر بشأن العائلة الملكية، وهو أن الملكة وبقية أفراد العائلة يحبون الاسترخاء في "قلعة بالمورال" في اسكتلندا، وليس في أي قصر ملكي آخر.

وعندما سئلت عن الطعام الذي لا يأكله أعضاء العائلة الملكية، قالت كاميلا دوقة كورنوال: "أكره أن أقول هذا، لكنه الثوم.. الثوم هو محظور في قائمة الطعام الملكية".