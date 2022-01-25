يعشق الكثيرون رائحة العطر ولا يستغنون عنه لذا نقدم لكم نصائح مهمة للحفاظ على عطرك بجودة عالية، فبعد بعد أن تختاري عطرك المفضل بحرص شديد، من الطبيعي أن تسعي جاهدة إلى الحفاظ على جودته لأطول وقت ممكن، حتى تستمتعي باستخدامه في مختلف الأوقات، ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طريقة سهلة وسريعة ونصائح مهمة للحفاظ على عطرك بجودة عالية.

وتبقى المشكلة الأساسية هي أنَّ العطور لا تترافق عادةً مع لائحة إرشادات حول سبل استخدامها وتخزينها، ما يجعلك أكثر عرضة للوقوع في الأخطاء في هذا المجال. علماً أنَّ العطر يبدأ بالتحلّل من اللحظة التي يُفتح فيها. هنا نقدّم بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على عطرك، وعلى رائحته طويلاً:

يجب إبقاء القارورة مقفلة بإحكام حتى لحظة استخدامها، إذْ يبدأ العطر بالتأكْسُد ما أن يتعرض للأوكسجين الذي يعتبر أسوأ أعدائه، ومن الطبيعي أن تتأثر عندها رائحته. فمن اللحظة التي تفتحين فيها القارورة يبدأ العد العكسي في عمر العطر. من هنا تأتي أهمية استخدامه عندها بشكل متواصل حتى انتهائه. وأياً كانت الظروف يجب عدم التسرّع وترك القارورة مفتوحة، ولو لبضع ساعات، تجنباً لتعرض العطر للأذى ومنعاً لإحداث خلل في مكوناته.

من الضروري تخزين العطر في مكان مظلم، إذْ ما إن يتعرض العطر لأشعة الشمس حتى يتعرض للأذى. احفظيه في مكان ما بعيداً عن أشعة الشمس، وأيضاً عن الإنارة الداخلية حفاظاً على جودته لأطول وقت ممكن.

يجب حفظ العطر في مكان جاف، إذْ تتسبب الرطوبة بأضرار في العطر، ويمكن أن تسبب تفاعلات كيميائية غير مرغوب بها فيه. قد يكون من الصعب حماية العطر في محيط ترتفع فيه معدلات الرطوبة. لكن من المهم اختيار أية غرفة أقل رطوبة في المنزل لحفظ العطر فيها. ويحظر حفظ العطر في الحمام، إذْ ترتفع معدلات الرطوبة في الحمام.

يفضل إبقاء حفظ العطر في علبته الأصليَّة، إذْ الهدف من العلبة هو الحفاظ على رائحة العطر بشكل أمثل، وعلى جودته بأفضل شكل ممكن. فحفظه بهذه الطريقة يطيل عمر العطر إلى حد كبير. أمّا في حال حفظه في الوقت نفسه في مكان مظلم، فتكون هذه هي الطريقة المثلى للحفاظ على جودته أكثر بعد. وأخيراً، يجب التحقق من لون العطر، ففي حال حصول أيّ تغيير فيه، يمكن أن يعني ذلك أنّ ثمة أخطاء في طريقة حفظه، وأنّه من الممكن أن يكون قد فقد رائحته الآسرة وخسر من جودته.