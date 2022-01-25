لجنة الطوارئ بغزة تنشر إرشادات لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي المرتقب

نشرت لجنة الطوارئ الحكومية في غزة، مساء الثلاثاء، جملة إرشادات من أجل مواجهة تداعيات المنخفض الجوي المرتقب، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

ودعت لجنة الطوارئ الحكومية، المواطنين إلى الوقوف عند مسؤولياتهم نظراً لخطورة المنخفض الجوي المرتقب غداً. وحثت المواطنين على عدم الخروج خلال ذروة المنخفض المتوقعة مساء الأربعاء ويوم الخميس بالكامل إلا للضرورة القصوى لصعوبة حركة المواطنين والمركبات.

وشددت على ضرورة التزود بالاحتياجات المهمة مثل "الأغذية والأدوية والمياه" قبل عصر يوم غدٍ الأربعاء، لصعوبة الحركة بعد ذلك وطالبت، أصحاب المنازل المعرضة للغرق جراء انخفاضها عن سطح الشارع بتجهيز أكياس الرمال وتغطية أسقف "الصفيح" و"الإسبست" بالنايلون

وأشارت إلى أهمية الاعتدال في استخدام التيار الكهربائي وتفحص الشبكات المنزلية والمولدات، والحذر في استخدام وسائل التدفئة الكهربائية والغاز، وتثبيت الأسقف واليافطات وتنكات المياه وطالبت لجنة الطوارئ، المواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء تحسباً للماس الكهربائي.