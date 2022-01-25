أراوخو يرفض عرض برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن رفض الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، عرض النادي لتجديد عقده.



ويرتبط أراوخو بعقد مع برشلونة، حتى صيف 2023، وأثيرت الشكوك حول إمكانية رحيله مجانا عن البلوجرانا.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه جرت محادثات بين وكيل اللاعب وبرشلونة الأسبوع الماضي، لكن العرض الذي قدمه النادي الكتالوني سرعان ما تم رفضه.



وأضافت الصحيفة: "المناقشات كانت ودية، لكن من المتوقع أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات في وقت لاحق".



وأشار التقرير، إلى أن عملاقي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي في حالة تأهب، ومستعدان لتقديم عروض مغرية لضم المدافع الأوروجوياني.



وأصبح أراوخو قطعة أساسية في برشلونة، وأثبت نفسه كشريك مميز بجانب جيرارد بيكيه في قلب دفاع البارسا، كما أثبت قدراته في اللعب كظهير أيمن أو أيسر عند الحاجة له.



وأفاد التقرير، بأن أراوخو يريد البقاء في صفوف برشلونة، لكنه متمسك بالحصول على عرض مناسب لقدراته وأدائه مع الفريق.