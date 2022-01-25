الخارجية: تسجيل 11 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا تتركز في بنغلادش والتشيك

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا بمختلف دول العالم، لترتفع عدد الإصابات إلى 13412، واستقرار عدد الوفيات على 428 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان، بتسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الجالية، وهم في الحجر الصحي، وحالتهم جيدة.

وفي بنغلاديش، أفادت سفارتنا بتسجيل 4 إصابات جديدة في صفوف موظفي السفارة، وتم اغلاق السفارة لمدة أسبوع منذ اليوم، لأغراض التعقيم، وسيخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد.

كما أعلنت سفارتنا لدى التشيك، تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف موظفي السفارة، وتم تعقيم السفارة والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد.