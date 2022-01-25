"لابيد" يرفض لقاء عباس لهذا السبب!

رفض وزير الخارجية "الإسرائيلي"، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، فكرة اللقاء بالرئيس محمود عباس، على الرغم من المحاولات المتكررة لعقد لقاء بينهما.

وقالت إإذاعة جيش الاحتلال: "إنه على الرغم من أن يائير لبيد التقى مؤخراً المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ في منزله الخاص، إلا أنه لا يزال يرفض مقابلة الرئيس محمود عباس، على الرغم من المحاولات المتكررة لعقد اللقاء".

من جانبها رجحت القناة 12 العبرية، أن يكون السبب في ذلك أن الرئيس محمود عباس بات على قناعة أن الحكومة "الإسرائيلية" الحالية لن يكون بمقدورها العودة إلى طاولة المفاوضات.