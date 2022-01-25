الدفاع المدني بغزة يقدم نصائح للمواطنين للتعامل مع المنخفض الجوي غداً

قدم الرائد محمود بصل، الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، سلسلة من النصائح الهامة للتعامل مع صول منخفض جوي جديد غداً الأربعاء .

ونصح بصل خلال تصريحات لصوت الاقصى المواطنين بضرورة الانتباه الجيد عند استخدام مدافئ الكهرباء والفحم والغاز، خلال المنخفض الجوي المتوقع غداً ويشمل قطاع غزة.

وقال : " عند استخدام مدافئ الغاز والفحم، يجب أن يكون هناك تيار من الهواء داخل غرفة التدفئة لتجنب حدوث أي اختناق"، مناشداً المواطنين بعدم ترك الفحم داخل الغرف عند النوم، ويجب إخراجه من المكان وابعاده عن متناول الأطفال حتى لا يحدث حريق.

واوضح بصل انه لم يتم تسحل أي حالات اختناق في المنخفض الجوي الأخير، ولكن تم تسجيل حالات تطاير للألواح المعدنية نتيجة شدة الرياح ، مجدداً مناشدته للمواطنين بضرورة تثبيت الألواح المعدنية المتواجدة على أسطح المنازل وملئ خزانات المياه حتى لا تتطاير وتسبب إصابات.

وأكد ان طواقم الدفاع المدني والعاملين في الميدان على جهوزية تامة للتعامل مع الأحداث وأي منخفضات جوية قد تأتي على قطاع غزة.