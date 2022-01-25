شركة "ميتا" تصنع أسرع كمبيوتر في العالم

أكدت شركة "ميتا" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من صنع جهاز كمبيوتر خارقا تعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم بنهاية العمل فيه في منتصف العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر الجديد سيفيد الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات الأمثلة والتعامل مع مئات اللغات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان محتوى ما مؤذيا.

وقالت الشركة :"لن يساعد ذلك فقط على تأمين مستخدمي خدماتنا اليوم فحسب، بل في المستقبل أيضا، لأننا نبني من أجل ما يعرف بالعالم الافتراضي الكامل (ميتافيرس)."

ويشير مصطلح "ميتافيرس" أو العالم الافتراضي الكامل إلى فكرة تمكين الناس من الدخول إلى بيئة افتراضية عبر أجهزة مختلفة، ومن خلالها يعملون ويلهون ويمارسون أنشطة اجتماعية.