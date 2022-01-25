الصحة العالمية تحذر : العالم أمام منعطف خطير

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الاثنين، من أن العالم في منعطف خطير من عمر جائحة كورونا، لكنه قال إن الدول لديها الآن جميع الأدوات المتاحة لإنهاء المرحلة الحرجة من هذا الوباء.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحافي مع وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه: "تدخل جائحة كوفيد-19 الآن عامها الثالث، ونحن في منعطفٍ خطير.. يجب أن نعمل معاً لإنهاء المرحلة الحرجة من هذا الوباء. لا يمكننا السماح له بالاستمرار، ونحن نتخبط بين الذعر والإهمال".

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دول العالم على العمل معاً، لوضع نهاية للمرحلة الحرجة من جائحة كورونا، قائلاً إن لديها الآن "جميع الأدوات المتاحة للقيام بذلك".

وأضاف تيدروس، الاثنين، أن ألمانيا أصبحت أكبر متبرع للمنظمة، بدون إعطاء أي تفاصيل. وكانت الولايات المتحدة تاريخياً صاحبة أكبر مساهماتٍ مالية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

من جهتها، قالت شولتسه إن أولوية ألمانيا، التي تولت رئاسة مجموعة الدول السبع، هي إنهاء الوباء في جميع أنحاء العالم، ودعت إلى "حملة تطعيمات عالمية حقيقية وعاجلة على نطاق واسع"، لتحقيق هذا الهدف.

وحذر تيدروس، خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، من خطورة افتراض أن التمحور "أوميكرون" شديد العوى هو آخر نسخة متحورة من فيروس كورونا، وأن العالم أصبح في "الشوط الأخير من اللعبة".

وقال تيدروس إنه منذ أن تم التعرف على متحور "أوميكرون" لأول مرة قبل أكثر من 9 أسابيع بقليل، تم الإبلاغ عن أكثر من 80 مليون حالة، وهو أكثر مما تم الإبلاغ عنه في عام 2020 بأكمله، لكنه أضاف أن من المحتمل أن يكون هذا العام هو عام الخروج من المرحلة الحادة للوباء، في حالة تطبيق الاستراتيجيات واستخدام الأدوات مثل اختبارات كشف الفيروس ولقاحات الوقاية بصورة شاملة.

ومع ذلك قال إن "الظروف مثالية لظهور المزيد من المتحورات".

وتنعقد على مدار أسبوع في جنيف اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، حيث من المقرر مناقشة الجوانب الرئيسية لمستقبل منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، من ضمنها محاولة تيدروس البقاء على رأس المنظمة فترة رئاسة ثانية واقتراح لجعلها أكثر استقلالية من الناحية المالية.