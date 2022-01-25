هيئة الأسرى: قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع اليوم إلى (119) اسيراً فلسطينيا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قائمة "عمداء الأسرى" وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم اكثر من 20 عاما على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت اليوم لتصل الى (119) أسيراً فلسطينيا، حيث انضم اليها الاسيرين محمد عبد الرحمن أحمد عباد (43) عاماً من القدس، وجواد زياد عبد المعطي شلختي (37) عاما من مدينة نابلس.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت (محمد عباد) بتاريخ 23-1-2002، واصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة (25سنة)، فيما اعتقلت الأسير (جواد شلختي) من نابلس بتاريخ 25-1-2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وكلاهما اعتقلا بتهمة الانتماء الى شهداء الاقصى ومقاومة الاحتلال.

وبينت الهيئة في بيانها: أن من بين "عمداء الاسرى" يوجد نحو (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل "اوسلو"، وما يُعرفوا بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الافراج عنهم في اطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية عام2013، ويوجد من بين هؤلاء (8) اسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35سنة بشكل متواصل، اقدمهم الأسيرين" كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ يناير عام 1983.

ودعت الهيئة في بيانها كافة الجهات المعنية الى ابقاء ملف الاسرى القدامى على اجندتها والسعي الدائم لمساندتهم والعمل على تحريرهم.