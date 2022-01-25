لجنة المتابعة للقوى الوطنية تنعي للشعب المصري شهيد الواجب ورفع الحصار

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية للشعب الفلسطيني والشعب المصري شهيد الواجب شهيد رفع الحصار شهيد إعادة إعمار قطاع غزة الشهيد البطل محمد جلال الشناوي الذي ارتقي شهيداً للواجب الوطني والأخلاقي وشهيداً أثناء تأدية عمله في غزة اليوم 24 / 1 / 2022 إثر تعرضه لصعقة كهربائية .

وقالت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية عن حزنها البالغ ونعزي أنفسنا وشعبنا الفلسطيني والشعب المصري الشقيق والقيادة المصرية وعائلة الشناوي بفقدان مواطن مصري شارك شعبنا الفلسطيني لحظات الألم والأمل بأن القادم أفضل إن شاء الله بجهود المخلصين من أبناء الأمة العربية والإسلامية للشهيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.