كشف خطة تقديم امتحان لاعب مصري مشارك في كأس افريقيا!

ألقى رجال أمن مصريون القبض على شاب يؤدي امتحانا بمعهد تعليمي، بدلا عن لاعب المنتخب المصري لكرة القدم محمد نجم، المشارك في كأس أمم أفريقيا.

وأشارت صحف مصرية، إلى أن أحد مراقبي الامتحانات، اشتبه بشاب الذي يؤدي الامتحان، بعد رفضه إبراز هويته وارتباكه، وبعد الإصرار عليه تبين أنه غير مقيد في كشوف الطلبة، وكتب على ورقة الامتحان في خانة الاسم محمد مصطفى لاعب المنتخب، المقيد في الكشوف، لكنه غاب عن الامتحان بسبب المشاركة في أمم أفريقيا.

وأبلغت إدارة المعهد الأمن الذي أوقفه على الفور، وبعد التحقيق معه اعترف، بأنه صديق اللاعب وحاصل على شهادة جامعية في الآداب وكان يؤدي الامتحان بدلا عنه لغيابه.