الاحتلال يعتقل محررين من الجهاد الإسلامي في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 25/1/2022 محررين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال المحرر الجريح إبراهيم عبد الرحيم أبو بكر (26 عاماً)، من بلدة يعبد في جنين، وأمضى في سجون الاحتلال سنتين ونصف على فترتين، ومصاب بعجز 70٪ بسبب إصابته برصاص الاحتلال قبل شهر.

كما اعتقلت المحرر جهاد بسام الشلبي، (28 عاماً)، من بلدة السيلة الحارثية بجنين، وأمضى ما يقارب العام في سجون الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة المداهمات والاعتقالات بحق الأسرى والمحررين والكوادر في الضفة المحتلة.