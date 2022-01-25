الاحتلال يداهم عائلة المحررة طقاطقة في بيت لحم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:00 ص
25 يناير 2022
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اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 25/1/2022 منزل عائلة المحررة أمل طقاطقة في بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم المحتلة.

وأكدت طقاطقة، أنه تم الاعتداء عليها بالضرب وعلى أفراد عائلتها، والعبث والتخريب بمحتويات البيت بصورة همجية وإرهابية.

وأفادت أنه تم استجوابها للتحقيق الميداني خلال المداهمة برفقة شقيقها محمد، واتهامها بالتواصل مع جهات إرهابية على حد زعمهم.

يذكر أن المحررة طقاطقة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، وأفرج عنها في 30 نوفمبر 2021م، بعد اعتقال دام 7 سنوات، حيث أصيب بعدة رصاصات من قوات الاحتلال بذريعة تنفيذ عملية طعن.

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