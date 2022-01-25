8 قتلى في استاد رياضي في الكاميرون

قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح، الليلة الماضية، خلال تدافع أمام استاد رياضي في ياوندي عاصمة الكاميرون.

وقالت وزارة الصحة بالكاميرون: "تم تسجيل ثماني وفيات، لامرأتين وأربعة رجال، جميعهم في الثلاثينات من العمر، إضافة الى طفل، وجثة أخذها أفراد من العائلة".

وكانت في وقت سابق قالت هيئة التلفزيون الكاميرونية الرسمية "سي آر تي في"، إن "تدافعا على مدخل إستاد أولومبي أوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى".

وأشارت الهيئة إلى أن حكومة الكاميرون والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يتابعان وضع الجرحى في مستشفيات المدينة.

ويُشار إلى أن حادثة التدافع وقعت قبيل مباراة المنتخب الكاميروني ومنتخب جزر القمر، ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم.