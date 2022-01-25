بعد احتجازهم لساعات.. السلطات الليبية تفرج عن 13 لاجئا فلسطينيا

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" (منظمة حقوقية)، مساء أمس الإثنين، إن "السلطات الليبية أفرجت عن طالبي لجوء، من بينهم 13 لاجئاً فلسطينياً، بعد احتجازهم لعدة ساعات".

وأعلن خفر السواحل الليبي، الأحد، "العثور على 23 مهاجرًا، بعد تعطل القارب الذي كانوا على متنه في المياه الإقليمية الليبية بالبحر المتوسط، خلال محاولتهم الوصول إلى دول أوروبية".

وكانت "مجموعة العمل"، أشارت إلى أن "السلطات الليبية احتجزت المهاجرين، وحولتهم إلى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية في مدينة طرابلس".

ويسلك "مئات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا طرقاً مختلفة للوصول إلى الدول الأوروبية، رغم خطورتها.

يشار إلى أن "مجموعة العمل"، مرخصة كمنظمة حقوقية مقرها لندن، ومتخصصة في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وانعكاسات الأزمة السورية عليهم.