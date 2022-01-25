الاحتلال يضع "كرفانات" داخل مستوطنة "حومش" المخلاة

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، "كرفانات" داخل مستوطنة "حومش" المخلالة جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات احتلال وضعت عدة "كرفانات" داخل المستوطنة المخلاة القريبة من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وخلال قيام الاحتلال بوضع الكرفانات اعتدى عدد من جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بالضرب المبرح على الأسير المحرر إسلام نضال حمارشة من يعبد.

وتشهد منطقة مستوطنة "حومش" مواجهات مستمرة بين الاحتلال والشباب الثائر بشكل شبه يومي، ويتخلل المواجهات إطلاق نار من مقاومين باتجاه البؤرة الاستيطانية المخلاة، والتي يحاول المستوطنون إعادة إقامتها بعد عملية مقتل المستوطن نهاية العام الماضي.