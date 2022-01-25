وزيرة الصحة : ذروة الوباء ستكون في الـ6 من شباط ونسبة إصابات كورونا بغزة ارتفعت لـ35%

توقعت د. مي كيلة وزيرة الصحة برام الله اليوم الثلاثاء 25/1/2022 ، ان يكون ذروة وباء كورونا في الاراضي الفلسطينية في السادس من شباط القادم ، وفقا لما وصل من توقعات من المعهد التقني في واشنطن .

وقالت د. كيلة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الوباء يواصل الأرتفاع في الاراضي الفلسطينية حيث وصلت نسبة الاصابات في الضفة المحتلة لـ26.6 ، في حين بلغت نسبة الاصابات في قطاع غزة لـ35% وهي نسبة مرتفعة .

وبين كيلة ان عدد الاصابات بالمتحور أوميكرون في الضفة بلغ "196" ، حيث ان مجمل الوفيات التي يتم تسجيلها هي من كبار السن .

وقالت كيلة ان عدد الاصابات التي تم تسجيلها في قطاع غزة بالأمس 990 إصابة في حين تم تسجيل 2630 في الضفة الغربية ، داعيةً المواطنين لأخذ اللقاح سواء الجرعة الثانية أو الجرعة التعزيزية .

وبشأن ما تم الحديث عنه من تقديرات بأن ذروة المنخفض ستكون في السادس من شباط ، أشارت الى ان الوزارة تسعى حالياً لوضع السينايروهات لإعداد المشافى لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين.