بالأسماء : مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء ٢٥/١/٢٠٢٢، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة المحررة أمل طقاطقة في بيت فجار جنوب بيت لحم وتعتدي عليها بالضرب وتحقق معها ميدانيا ومع شقيقها محمد، وسلمت الشاب محمد عمر طقاطقة من بيت فجار بلاغا لمقابلة المخابرات..

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً، ثمانية مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، واستدعت آخر لمقابلة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ماجد محمد طقاطقة (17 عاما)، وأحمد خالد طقاطقة (25 عاما)، ورامي علي طقاطقة (24 عاما)، وعايد محمد طقاطقة (26 عاما)، واياد سلطان طقاطقة (28 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، وسلمت محمد عمر طقاطقة والد الأسير ماجد، بلاغا لمراجعة مخابراتها، واقتحمت منزل الاسيرة المحررة أمل طقاطقة.

وفي حوسان غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد أحمد زعول (23 عاما)، وعمار (21 عاما)، ورويد شاهين من بيت ساحور، بعد دهم منازلهم ذويهم وتفتيشها.

وفيما يلي اسماء المعتقلين كاملة :

١. المحرر أمير أبو الظاهر- أبو شخيدم شمال رام الله

٢. الطالب عيسى شلالدة- بيرزيت شمال رام الله

٣. جهاد بسام الشلبي- السيلة الحارثية غرب جنين

٤. الجريح إبراهيم أبو بكر- يعبد جنوب جنين

٥. محمد محمود الأحمد- رمانة غرب جنين

٦. أمين بشناق- رمانة

٧. صهيب حمايل- أبو فلاح شرق رام الله

٨. فادي مروان النجار- بورين جنوب نابلس

٩. إياد سلطان طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

١٠. أحمد خالد طقاطقة- بيت فجار

١١. رامي علي طقاطقة- بيت فجار

١٢. عايد محمد طقاطقة- بيت فجار

١٣. ماجد محمد طقاطقة- بيت فجار

١٤. فادي أبو داود- الخليل