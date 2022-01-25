طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 25-1-2022، أن يطرأ اليوم إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً في ساعات الصباح ، ويسود خلال النهار جو بارد في مختلف المناطق وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة. ليلاً يبقى الجو بارداً جداً . الرياح تكون جنوبية الى جنويية شرقية تصبح جنوبية غربية مساءً وليلاً مع اقتراب منخفض جوي . والله تعالى أعلم.

الأربعاء:2022-01-26

تتأثر البلاد بمنخفض جوي قوي يأتي مرافقاً لكتلة هوائية قطبية شديدة بإذن الله، وتهطل الأمطار على أقصى الشمال في ساعات الفجر والصباح وتكون مصحوبة بالبرد والعواصف الرعدية، مع رياح قوية متوقعة وهبات شديدة أحياناً، مع فرصة لتشكل سحب محلية في مناطق مختلفة من البلاد أيضاً، وفي ساعات العصر والمساء تبدأ الجبهة الرئيسية الأولى بالعبور لشمال ووسط البلاد وأجزاء من جنوبها، وتهطل الأمطار بغزارة مع عواصف رعدية وبردية، وتتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية خصوصاً العالية بإذن الله، وفي ساعات الليل وبالاتجاه نحو منتصف الليل والفجر تتساقط الثلوج في كافة المناطق الجبلية بإذن الله مع تراكمات سريعة ومعيقة للحياة خصوصاً في المرتفعة منها، ويحذر من خطر الانزلاقات على الطرقات نتيجة تراكم البرد والثلوج، والله تعالى أعلم

الخميس: 2022-01-27

صباح أبيض..يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية، وتسود أجواء باردة جداً مع استمرار فرص تساقط الثلوج فوق الجبال، ومع ساعات الصباح المتأخر والظهيرة تبدأ فرص الثلوج بالضعف التدريجي والانحسار عن معظم المناطق، ويتحول الهطول الثلجي الى مطري تدريجياً وعلى فترات في معظم المناطق الفلسطينية، ويبقى الجو شديد البرودة. والله تعالى أعلم.

الجمعة: 2022-01-28

تبقى البلاد تحت تأثير تيارات هوائية رطبة وباردة، وتتساقط الأمطار خصوصاً في أواسط البلاد بإذن الله، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتكون الرياح غربية، والله تعالى أعلم