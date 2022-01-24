اسعار الذهب في اسواق الجزائر الثلاثاء 25 يناير 2022

اليكم أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب عبر محركات البحث في جوجل و المواقع الأخرى، فريق وكالة فلسطين اليوم يقدم لكم بشكل يومي أسعار العملات و الذهب في مختلف الدول العربية.

و شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الجزائري استقراراً في تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8281 دينارا (59.10 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات اليوم في الجزائر ، نحو 7246 دينارا (51.71 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر بداية تعاملات اليوم، نحو 6211 دينارا (44.33 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الجزائر اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوى 4831 دينارا (34.48 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في الجزائر، خلال التعاملات المبكرة اليوم، نحو 257.554 ألف دينار (1838 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في الجزائر، نحو 57.972 ألف دينار (413.73 دولار).