الجهاد الإسلامي تقدم التعازي لمصر بوفاة أحد العمال المصريين في غزة

قدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، تعازيها للجنة الإعمار المصرية في قطاع غزة والأشقاء في جمهورية مصر العربية؛ بوفاة المواطن المصري/ محمد جلال الشناوي أحد العاملين في مشاريع الإعمار المصرية في قطاع غزة، والذي توفي إثر صعقة كهربائية أثناء عمله في مشروع "دار مصر" بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة خالد البطش :" نتقدم بخالص التعازي والمواساة للجنة الإعمار المصرية في قطاع غزة، والأشقاء في جمهورية مصر العربية بوفاة المغفور له بإذن الله المواطن المصري/ محمد جلال الشناوي أحد العاملين في مشاريع الإعمار المصرية في قطاع غزة، والذي توفي إثر صعقة كهربائية أثناء عمله في مشروع "دار مصر" بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأضاف:" سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والرضوان وأن ينزله منازل الشهداء ويسكنه فسيح جناته، وأن يدخل الصبر والسكينة على قلوب أهله وإخوانه وزملائه".

وفيما يلي نص التعزية كاملة:

بسم الله الرحمن الرحيم

🔻 تعزية للأشقاء في جمهورية مصر العربية بوفاة أحد العاملين في مشاريع الإعمار بقطاع غزة

نتقدم بخالص التعازي والمواساة للجنة الإعمار المصرية في قطاع غزة، ولأشقاء في جمهورية مصر العربية بوفاة المغفور له بإذن الله المواطن المصري/ محمد جلال الشناوي أحد العاملين في مشاريع الإعمار المصرية في قطاع غزة، والذي توفي إثر صعقة كهربائية أثناء عمله في مشروع "دار مصر" بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والرضوان وأن ينزله منازل الشهداء ويسكنه فسيح جناته، وأن يدخل الصبر والسكينة على قلوب أهله وإخوانه وزملائه.

كما نتقدم بالعزاء لأسرته الكريمة، راجين من الله أن يربط على قلوبهم وأن يُعظم أجرهم ويُحسن عزاءهم.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

الأستاذ/ خالد البطش

عضو المكتب السياسي

لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 24 يناير 2022م