بيتكوين تتعافى و تعاود الارتفاع بعد خسائر

شهدت العملة المشفرة بيتكوين صعوداً اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، في أحدث التداولات 36 ألف و341 دولارا.

تراجعت عملة بيتكوين نحو 9% الإثنين، إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، حيث تسببت مخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم.

وانخفضت بيتكوين أكبر العملات المشفرة 8.8% إلى 33058 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 23 يوليو/تموز الماضي، لتتكبد خسائر تتجاوز 50 بالمئة منذ هبوطها من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد إنها أصدرت أوامر بمغادرة أفراد عائلات العاملين في سفارتها بأوكرانيا في واحدة من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن المسؤولين الأمريكيين يستعدون لتحرك روسي عدائي في المنطقة.

وأدت المخاوف من نشوب صراع إلى هبوط الأسهم في جميع أنحاء العالم بينما صعدت قيمة الدولار وأسعار النفط.

كما تراجعت العملات المشفرة الأصغر التي عادة ما ترتفع وتنخفض مع بيتكوين. وهبطت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 13% إلى 2202 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 يوليو/تموز الماضي. وانخفضت بينانس كوين، وهي رابع أكبر عملة رقمية، 12 بالمئة.

وتراجعت شركات تعدين العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة ريوت بلوكتشين وماراثون ديجيتال وبت ديجيتال بين 7.3 بالمئة و12 بالمئة في تداولات ما قبل فتح السوق، في حين انخفضت أسهم كوينبيس جلوبال التي تدير بورصة للعملات الرقمية 7.8 بالمئة.