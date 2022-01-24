"خدمات رفح" يرفض مناقشة عروض لاعبيه

قرر مجلس إدارة خدمات رفح، اليوم، رفض مناقشة أي عروض مقدمة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.



وتعرض خدمات رفح للخسارة اليوم على أرضه وبين جماهيره، بهدفين نظيفين أمام الشاطئ الذي يعاني على صعيد النتائج، ليتجمد رصيد النادي عند 14 نقطة في المركز الثالث، ويصبح على بعد 6 نقاط من المتصدر الحالي اتحاد الشجاعية.



وأوضح المجلس في بيان رسمي صادر عنه، أنه أرجأ الحديث عن كل العروض التي وصلت للنادي خلال الأيام القليلة الماضية من أندية الضفة الغربية، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي حرصا على استقرار فريق الكرة الأول.



وتأثر أداء خدمات رفح في العام الماضي، وابتعد عن المنافسة، بعد ان كان بطلاً للدوري في آخر نسختين، بسبب رحيل أكثر من لاعب مهم للاحتراف الخارجي والداخلي، حيث غادر الفريق الثلاثي سامي قعدان وعماد فحجان وبدر موسى للاحتراف في مصر، فيما انتقل هلال الغواش لاعب الفريق الحالي إلى صفوف نادي الصداقة، لذلك لا تريد إدارة النادي تكرار هذه التجربة.