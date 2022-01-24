صورة استشهاد مواطن بغاز الاحتلال شمال القدس

استشهد مواطن، مساء اليوم الإثنين، من مدينة القدس المحتلة أثر استنشاقه للغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء اقتحام المخيم صباح اليوم.

وأعلن محافظ مدينة القدس عدنان غيث، استشهاد المواطن فهمي حمد (٥٧عاما) من مخيم قلنديا بعد ساعات من اختناقه نتيجة استنشاقه للغاز المسيل للدموع أثناء اقتحام الاحتلال المخيم صباح اليوم.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، ونشبت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة ثلاثة مواطنين أحدهم وصفت جراحه بالمتوسطة وتم نقلهم إلى مستشفى رام الله الحكومي

ويبعد مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من قلب مدينة القدس المحتلة، ويفصله عنها على بعد نحو 300 متر حاجز عسكري يعتبر شريان الحياة للسكان الفلسطينيين بين مدينتي رام الله والقدس.

وفيما يلي صورة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد فهمي حمد:



