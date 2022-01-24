الناطق باسم حماس يكشف تفاصيل زيارة الوفد المصري لقطاع غزة

كشف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم مساء اليوم الاثنين تفاصيل زيارة الوفد المصري الى قطاع غزة.

و أوضح قاسم أن زيارة الوفد المصري إلى قطاع غزة هي لوفد أمني وهندسي معاً، حيث أن الوفد الهندسي جاء لمتابعة مشاريع الإعمار التي تقوم بها البعثة المصرية في قطاع غزة ضمن المبادرة التي أطلقتها مصر أثناء العدوان الصهيوني في مايو الماضي.

و لفت الى أن الوفد الأمني جاء للقاء القوى الفلسطينية، وذلك للحديث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً الى أن هناك جُملة من الملفات في الحالة الفلسطينية لمصر الدور الفاعل فيها.

و أشار الناطق باسم حماس الى أن هذه الزيارة تأتي ضمن التواصل المستمر ما بين حماس والقاهرة من زيارات واتصالات متبادلة.

و بين قاسم أن الملف الأبرز والذي تضعه حماس دائماً على سُلم أولويات لقاءاتها مع كل الأطراف هو سُبل التخفيف من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي تفاقمت بفعل الحصار المتواصل.