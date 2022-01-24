هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يعزل الأسرى المصابين بـ"كورونا" دون منحهم الرعاية الصحية الأولية

أكد الوكيل المساعد في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد العال العناني، أن اجمالي حصيلة الإصابات منذ انتشار الوباء بلغت حوالي 530 بين صفوف الأسرى والأسيرات.

وقال العناني خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، إن " الاحتلال يضع الأسرى المصابين في الحجر الصحي ويعتبر عزل اضافي مضاعف دون منحهم الرعاية الصحية الأولية"، مبيناً هناك العديد من المعيقات توضع أمام المحامين لزيارة الأسرى.

وأضاف " حذرنا منذ بداية الوباء سلطات الاحتلال ومصلحة السجون بضرورة توفير كل الإمكانيات للحيلولة دون انتشار الوباء بين صفوف الأسرى لما لها من نتائج عكسية على الأسرى"، لافتا إلى أن الهيئة وجهت نداءات للمنظمات الدولية على رأسهم الصليب الأحمر الدولي لتوفير جهة طبية محايدة للإشراف على وضع وحياة أسرانا.

وبشأن تطعيم الأسرى للقاح المضاد لفايروس كورونا، أوضح الوكيل المساعد في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه تم الضغط على سلطات الاحتلال, وتم تلقي اللقاح لعدد من الأسرى، مؤكداً بأن التطعيم لا يعني أن الأسرى في دائرة الأمان.

وأشار إلى أن الأسرى بحاجة لتفعيل الضغط من خلال الحركة الشعبية الجماهيرية التي تناصر الأسرى من أجل فضح ممارسات الاحتلال أمام المحافل الدولية.