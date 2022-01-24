الطب الوقائي بغزة: غزة دخلت الموجة الوبائية الرابعة ونتوقع وصول ذروتها منتصف فبراير

أكد رئيس الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة نضال غنيم، اليوم الإثنين، أن قطاع غزة قد دخل بالفعل الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ونتوقع وصول ذروتها بمنتصف فبراير/ شباط القادم.

وقال غنيم خلال تصريحات صحفية، إن " ارتفاع أعداد الإصابة بـ "كورونا" مؤشر مقلق، لكننا نستبعد اتخاذ إجراءات وقائية جديدة".

وأشار إلى أن متحور "أوميكرون" سريع الانتشار في غزة، لكن الأعراض المصاحبة للمصابين به خفيفة.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، رقم قياسي في أعداد الإصابات بعد انخفاضها لعدة أشهر، فقد أعلنت عن تسجيل 990إصابة جديدة خلال الـ24ساعة الماضية