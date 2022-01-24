الصحة بغزة تعلن تمديد العمل في مراكز تطعيم وفحص "كوفيد19"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:15 م
24 يناير 2022
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تمديد العمل في مراكز الرعاية الصحية المتخصصة لخدمات التطعيم وفحص عينات كوفيد19 وخاصة ( الفحص السريع).

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم"نسخه عنه، " للتخفيف على المواطنين في تلقي خدمات التطعيم وفحص عينات كوفيد19 وخاصة ( الفحص السريع) تقرر أن يمتد العمل حتى الفترة المسائية في مراكز الرعاية الصحية التالية :

1. مركز صحي مسقط جباليا- محافظة الشمال

2. مركز صحي مسقط الرحمة-محافظة غزة

3. مركز صحي الشاطئ -محافظة غزة

4. مركز صحي دير البلح -محافظة الوسطى

5. مركز صحي شهداء خان يونس -محافظة خان يونس

6. مركز صحي بني سهيلا -محافظة خان يونس

7. مركز صحي شهداء رفح -محافظة رفح

وأوضحت الوزارة أن العمل بهذا القرار سيتم بدءا من يوم غد الثلاثاء 2022/1/25، مبينة أن الفترة المسائية تمتد للساعة 6 مساءا من الاحد الى الخميس اسبوعيا خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن كافة مراكز الرعاية الاولية وعددها 47 مركز صحي حكومي تعمل خلال فترة الدوام الرسمي يوميا.

 

 

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