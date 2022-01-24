الصحة بغزة تعلن تمديد العمل في مراكز تطعيم وفحص "كوفيد19"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تمديد العمل في مراكز الرعاية الصحية المتخصصة لخدمات التطعيم وفحص عينات كوفيد19 وخاصة ( الفحص السريع).

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم"نسخه عنه، " للتخفيف على المواطنين في تلقي خدمات التطعيم وفحص عينات كوفيد19 وخاصة ( الفحص السريع) تقرر أن يمتد العمل حتى الفترة المسائية في مراكز الرعاية الصحية التالية :

1. مركز صحي مسقط جباليا- محافظة الشمال

2. مركز صحي مسقط الرحمة-محافظة غزة

3. مركز صحي الشاطئ -محافظة غزة

4. مركز صحي دير البلح -محافظة الوسطى

5. مركز صحي شهداء خان يونس -محافظة خان يونس

6. مركز صحي بني سهيلا -محافظة خان يونس

7. مركز صحي شهداء رفح -محافظة رفح

وأوضحت الوزارة أن العمل بهذا القرار سيتم بدءا من يوم غد الثلاثاء 2022/1/25، مبينة أن الفترة المسائية تمتد للساعة 6 مساءا من الاحد الى الخميس اسبوعيا خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن كافة مراكز الرعاية الاولية وعددها 47 مركز صحي حكومي تعمل خلال فترة الدوام الرسمي يوميا.